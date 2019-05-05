(Görüntülü) 'Deneyap' projesinde, hayallerindeki arabaları yaptılar

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ERZURUM'da, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' projesi kapsamında, 500'e yakın ortaokul ve lise öğrencisi, uygulamalı sınavda hayallerindeki arabaları yaptı. Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Erzurum'da sınavda başarılı olan 160 öğrencinin eğitime alınacağını söyledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüne Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması olan 'Deneyap Atölyesi Uygulama Sınavı', merkez Palandöken ilçesindeki spor salonunda yapıldı. Sınava katılan 250 ortaokul ve 240 lise öğrencisinden verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yapmaları istendi. Yaklaşık 2 saat süren sınav boyunca öğrenciler, eldeki malzemelerden arabalar tasarladı. 2 saat süren sınav sonunda öğrenciler, tasarladıkları arabalarla jürinin önüne çıktı. Önce arabalarıyla kısa gösteri yapan öğrenciler, daha sonra jüri üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Öğrenciler, uygulamalı sınavda jüriden tam puan almaya çalışırken, aileleri de dışarıda merak içinde bekledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, geleceğin teknoloji uzmanlarının sınava alındığını belirtti. Sabah saatlerinde 4'üncü ve 5'inci sınıfların öğleden sonra ise lise öğrencilerinin sınava alındığını anlatan Taşkesenligil, başarılı olan öğrencilerin 3 yıllık eğitim alacağını söyledi.



Uygulama sınavını izleyen Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Kökçam ise 'Deneyap' projesinin 2017 yılında başladığını söyledi. 18 bin öğrenciden sınavı kazanan 430 öğrencinin eğitime alındığını belirten Kökçam, 2018'de 42 bin öğrenciden 1100'ünün başarılı olduğunu kaydetti. Bu yıl Mart ayında 53 bin öğrencinin yazılı sınava alındığını dile getiren Kökçam, başarılı olan yaklaşık 5 bin 400 öğrencinin 12 ilde uygulama sınavına alındığını söyledi. Erzurum'da sınava giren öğrencilerden sadece 160'ının eğitime alınacağını kaydeden Kökçam, 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' yapılacağını söyledi.