(Görüntülü) Demre'de Yörük göçü canlandırdı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen şenlikte sahilden yaylaya Yörük göçü canlandırıldı. Yöresel kıyafetler, tarım aletleri, eski mutfak ve ev eşyalarıyla süslenen araçlardaki Yörükler, keçi ve koyun sürüleri, atlar, köpekler, develer ve eşeklerle yürüyüş yapıldı.



Demre Yörük Türkmen Derneği öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi eşliğindeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşe ve şenliğe Kaymakam Murat Uz, Antalya milletvekilleri CHP'li Aydın Özer ve İYİ Parti'li Tuba Vural Çokal, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, siyasi parti temsilcileri, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, Demre Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mustafa Siviş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, çevre ilçelerin Yörük Türkmen Derneği başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 4 bin vatandaş katıldı.



Demre ve çevre bölgelerden gelen Yörükler ve vatandaşlar Demre Polis Merkezi önünde toplandı. Yörük grupları eski mutfak eşyaları, tarım aletleri, ev eşyalarıyla süsledikleri araçları, önde keçi ve koyun sürüleri, atlar, köpekler, develer ve eşekler eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş anında yöresel ekipler folklor gösterileri yaptı.



Kadınlar da traktör üstünde yayık yayıp, katmer açarken yürüyüşte bir grup Çanakkale Zaferi'ni canlandırdı. Konvoy alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan geçiş yaparak, bu alanda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi konser verdi. Halk oyunları ekipleri Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarını sergiledi. Demreli olan Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Karakuş da konser verdi.



Şenlikle ilgili olarak Demre Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve Kaymakam Murat Uz da birer konuşma yaptı.