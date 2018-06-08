(Görüntülü) Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor (2)

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Can EROK / İSTANBUL () DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. Egemen Bağış, Orhan Gencebay ve Nihat Özdemir de ziyaretçiler arasında yer aldı ve taziye mesajlarını iletti. Eski bakanlardan Egemen Bağış, "Cumhuriyet'in yetiştirdiği en önemli iş adamlarımızdan, yatırımcılarımızdan, girişimcilerimizden birisiydi Erdoğan Bey. Benim çok yakından tanıdığım, sohbetinden çok büyük haz aldığım, danıştığım, aktif bakanlık görevindeyken çok da yardımını gördüğüm bir abimdi. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Son günlerine kadar azimle çalıştı. Sonradan girdiği medya sektörünün en büyüğü olma noktasında bir azim ortaya koydu. Türk gençlerinin ondan öğreneceği çok şey var. Çalışma ruhunu, azmini ve bu ülkeye bir şeyler kazandırmak için ortaya koyduğu kararlılığın hepimize bir örnek olması gerektiğine inanıyorum. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin" dedi. GENCEBAY: BU DÜNYADAKİ GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTI Orhan Gencebay ise "Erdoğan abimiz harika bir insandı. Çok eski bir dostluğumuz vardı. Son zamanlarda göremediğim için çok üzülüyordum. Kısmeti buymuş tabi ki. Bu dünyadaki görevini en iyi şekilde yaptı ve göçtü" ifadelerini kullandı. NİHAT ÖZDEMİR: YERİ DOLDURULMAZ BİR İNSANDI İş adamı Nihat Özdemir de, "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İş dünyasının, spor dünyasının, hayır dünyasının çok önemli bir insanını kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sayın Yıldırım Demirören, Meltem Hanım, Tayfun'a ve damatları Kıvanç Bey'e de başsağlığı diliyorum. Tüm aileye baş sağlığı diliyorum. Allah başka acı göstermesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten iş dünyasından bir duayenimizi, bir abimizi, her zaman pozitif davranan iyi gören abimizdi. Yeri doldurulmaz bir insandı" diye konuştu.