(Görüntülü) Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor (5)





Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ- İstanbul,()



DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala ile MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da yer aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ala "Sayın Demirören marka bir isim bıraktı. Hem Türkiye için hem kendi firması için çok kıymetli bir değerdi. Türkiye'de de markalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu mirasın ne kadar önemli olduğunu, genç nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum" dedi.



