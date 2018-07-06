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(Görüntülü) Demir parmaklıklara sıkışan köpeği kurtardı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde mezarlığın demir parmaklıklarına sıkışan köpeği, bir vatandaş kurtardı. Kurtarma anı cep telefonuna yansıdı. Yenimahalle'de Karşıyaka Mezarlığı'nın demir parmaklıklarına sıkışan köpeği fark...

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde mezarlığın demir parmaklıklarına sıkışan köpeği, bir vatandaş kurtardı. Kurtarma anı cep telefonuna yansıdı.

Yenimahalle'de Karşıyaka Mezarlığı'nın demir parmaklıklarına sıkışan köpeği fark eden bir vatandaş, sağanağa rağmen hayvanın yanına gitti. Adı öğrenilemeyen vatandaş, köpeği parmaklıklardan kurtardı, ardından yolun karşısına geçerek güvenli bir alana bıraktı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan kurtarma çalışması büyük beğeni topladı.

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