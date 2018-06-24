(Görüntülü) Demet Şener oyunu kullandı

Haber-Kamera: Ali DANAŞ - İSTANBUL Eski manken Demet Şener oyunu İstanbul'da kullandı. Şener, oyun kullanmak için saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Şener burada yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım. Umarım ülkemiz için en hayırlısı olur" dedi.