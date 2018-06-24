Haber-Kamera: Ali DANAŞ - İSTANBUL Eski manken Demet Şener oyunu İstanbul'da kullandı. Şener, oyun kullanmak için saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Şener burada yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım. Umarım ülkemiz için en hayırlısı olur" dedi.
(Görüntülü) Demet Şener oyunu kullandı
Haber-Kamera: Ali DANAŞ - İSTANBUL Eski manken Demet Şener oyunu İstanbul'da kullandı. Şener, oyun kullanmak için saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Şener burada yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyım....
24 Haziran 2018 Pazar 12:52
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