Ediz VERDİOĞLU- İslam KELEŞ/ DİDİM (Aydın), () - ŞARKICI Demet Akalın Aydın'ın Didim ilçesinde konser verdi. Akalın, gece boyunca hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Didim'de Altınkum Yalı Caddesi'ndeki gece kulübünde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, performansıyla göz doldurdu. Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah ağırlıklı bol bir elbise tercih etti. 'Esiyor' adlı yeni şarkısı ile konsere başlayan Akalın, eski ve yeni albümünden parçalar seslendirdi. Akalın, gece boyunca hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Akalın'ın dansçıları da beyaz elbiselerle sahne performansına renk kattı. Konserde kalabalığı gören Akalın, Didim'de sahne almaktan mutlu olduğunu söyledi. Demet Akalın, düet yaptığı, rapçi Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısını da seslendirdi. 'Napıyorsan yap', 'Canıma da değsin', 'Gölge', 'Hayalet', 'Evli, mutlu, çocuklu', 'Koltuk' ve 'Çalkala' adlı sevilen şarkılarını da seslendiren şarkıcı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
(Görüntülü) Demet Akalın hayranlarını coşturdu
Ediz VERDİOĞLU- İslam KELEŞ/ DİDİM (Aydın), () - ŞARKICI Demet Akalın Aydın'ın Didim ilçesinde konser verdi. Akalın, gece boyunca hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Didim'de Altınkum Yalı Caddesi'ndeki gece kulübünde...
19 Temmuz 2019 Cuma 11:35
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