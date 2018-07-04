(Görüntülü) Değişen iklim şartları buğdayı vurdu
04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:18
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1“Ara öğünde bitter çikolata tüketerek...
- 2“Ara öğünde bitter çikolata tüketerek...
- 3“Ara öğünde bitter çikolata tüketerek...
- 4(Görüntülü) Aile boyu kanser kabusu
- 5Aile boyu kanser kabusu
- 6Obezite ameliyatında belirleyici, beden...
- 7Obezite ameliyatında belirleyici, beden...
- 8TEİS'ten 'eşdeğer ilaç'...
- 9(Görüntülü) Kocaeli'de Şehir Hastanesi...
- 10(Görüntülü) Kocaeli'de Şehir Hastanesi...
- 1(Görüntülü) Veliler dikkat! Liselerin...
- 2Veliler dikkat! Liselerin puanları yükselebilir
- 3(Görüntülü)Kadir Has Üniversitesi’nde...
- 4Kadir Has Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 5(Görüntülü) LGS şampiyonları “Stanford”...
- 6Yozgat'ta veliler öğretmen tercihi...
- 7LGS şampiyonları “Stanford” yolcusu
- 8"YKS’nin kazananı zamanı iyi yönetenler...
- 9(Görüntülü) Altınbaş Üniversitesi...
- 10Altınbaş Üniversitesi öğrencileri keplerini...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Nazilli'de kaleye takviye
- 2AK Parti'nin Diyarbakır'dan seçilen...
- 3Çorlu'da tefeci operasyonunda 8 kişi...
- 4Çaykur Rizespor'da Riberio imzaya...
- 5Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları;...
- 6(Görüntülü) Nazilli'de çocuk cinayetleri...
- 7(Görüntülü) Ağabey yadigârı otomobili...
- 8Bülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı...
- 9(Görüntülü) Bursaspor'a taraftar...
- 10Barzani: Irak topraklarından Türkiye ve...
- 11Mehmet Topal: "Stoper oynamayı sevmiyorum"
- 12Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu:...
- 13Bakan Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan,...
- 14Bagajdan çıkan ceset davası yeniden görülmeye...
- 15Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 12...
- 16Arapapıştı Kanyonu'na turist akını
- 17Antalya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
- 18Niğde’de 200 dönüm arpa ve buğday...
- 19(Görüntülü) Datça'da moringa ağacı...
- 20(Görüntülü) Denizlispor, yeni sezona...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:10
|05:30
|13:20
|17:20
|20:48
|22:47