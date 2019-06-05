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(Görüntülü) Definecilerin tahrip ettiği tarihi manastıra restorasyon talebi

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç köyü yakınlarındaki, havarilerden Aziz Thomas'a ait kutsal eşyanın saklanması amacıyla 11. yüzyılda inşa edilen St. Thomas Manastırı (Altınsaç Kilisesi), 2 bin metreden Van Gölü'ne bakan manzarasıyla...

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç köyü yakınlarındaki, havarilerden Aziz Thomas'a ait kutsal eşyanın saklanması amacıyla 11. yüzyılda inşa edilen St. Thomas Manastırı (Altınsaç Kilisesi), 2 bin metreden Van Gölü'ne bakan manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, doğal şartlar ve definecilerin acımasızlığı yüzünden tahrip olan kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgenin gizli kalmış cennetleri ve Van Gölü'nün gizli koylardaki tarihi yapıları da keşfedilmeyi bekliyor. Van'a 80, Gevaş ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, ulaşımı ise hem karayolu, hem de teknelerle sağlanabilen, yol boyunca da doyumsuz bir manzara sunan Altınsaç Mahallesi yakınlardaki St. Thomas Manastırı da keşfedilmeyi bekleyen tarihi mekanlar arasında yer alıyor.

Van Gölü'nün hemen yanında, 2 bin metre olan tepenin zirvesine Aziz Thomas'a ait kutsal eşyanın saklanması amacıyla 11. yüzyılda inşa edilen manastırın tanıtımı için önceki yıllarda Van Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, daha önce birçok çalışma yaptı. Aradan geçen zaman, doğal şartlar ve defineciler nedeniyle büyük oranda tahrip olan manastırın turizme kazandırılması için Gevaş Belediye Başkanı AK Partili Murat Sezer çalışma başlattı. Başkan Sezer, Van Gölü'nü ve eşsiz güzellikteki koylarını muhteşem bir konumda gören kilisenin tanıtılması gerektiğini söyledi. Belediye olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da tarihi yapının restore edilmesini istediklerini belirten Sezer, "Tarihi ve turistlik değeri çok fazla. Ama maalesef turist çekme potansiyelinden yoksun olan bir kilise. Bizim belediye olarak buradaki amacımız, bu kilisenin daha aktif olabilmesi için gereken çabayı sarf etmek ve buraya turistlerin daha kolay ulaşmasını sağlamak. Bugüne kadar yeterince korunamadığı için ciddi anlamda tahrip olmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan isteğimiz ve ricamız, buranın bir an evvel restore edilmesi ve daha korunaklı bir yer durumuna getirilmesidir. Biz de Gevaş Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Beyazın, yeşilin, kahverenginin ve mavinin renk cümbüşünü yerli ve yabancı turistlerin de görmesini istiyoruz" dedi.

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