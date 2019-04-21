(Görüntülü) ‘Definecileri cezalar engelleyemiyorsa, başka yöntemler düşünülmeli’

BURSA Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Mustafa Şahin, yürürlükte olan cezalar bu olayları engellemeye yetmiyorsa başka yöntemler düşünülmesi gerektiğini söyledi.Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, son zamanlarda popülerleşen definecilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Definecileri, züccaciye dükkanına dalan fillere benzeten Prof. Dr. Şahin, "Her tarafı yıkıp yakıp talan ediyorlar. Biz arkeolog olarak insanlığın geçmişiyle ilgileniyoruz, ama bunu aydınlatırken bizim verilere ihtiyacımız var. Defineciler bir yere girip işlerine nasıl geliyorsa onları alıp gidiyorlar. Mesela masadan bıçağı, satırı alıyor. Biz masayı bulduğumuzda masanın neye, nereye ait olduğunu bilemiyoruz. Bu malzemeler ortamından, kökünden koparılıyor” dedi.‘DEFİNECİLERİN RUH SAĞLIĞI BOZUK’Defineci olan insanların ikiye ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Bir zengin hali vakti yerinde olan insanlarımız, bir de dar gelirli insanlarımız var. 'Hali vakti yerinde olan insanlar, neden define peşinde koşarlar' diye sorduğumuz zaman ben bunu patolojik, ruh sağlığı bozukluğu olarak açıklıyorum. Bunların ivedilikle psikolojik tedavi görmeleri gerekiyor. Dar gelirli insanlar ise kısa yoldan zengin olma hayaliyle bu işe giriyorlar" diye konuştu.‘DEFİNECİLİĞİ EĞİTİMLE ÇÖZECEĞİZ’Toplum bilincinin bu tür olayların birinci önleyicisi olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Bu sene İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bize bir ekip geldi. Kültür varlıkları için farkındalık yaratmak için yardım istediler. Bunlar sevindirici gelişmeler. Demek ki biz bu defineciliği eğitimle çözeceğiz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na bir önerim olacak. Ben 6 yıl önce BUÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı olarak bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu’na 2 kere başvuruda bulundum. Başvurularda özellikle liselerde Anadolu uygarlıkları ile ilgili bir kitap okutulması gerektiğini belirttim. Maalesef bu teklifim o dönemde kabul edilmedi. Bunu reddetmek yerine, nasıl bir ders olması gerektiği üzerine oturup konuşmak gerekiyor. Arkeologlar, kolluk kuvvetleri önlem almakta yetersiz kalır. Her insanın başına polis veya asker dikemezsin. Bu bilinci topluma yayıp definecilerle hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.‘DEFİNE, YASAL YOLDAN ÇIKARTILABİLİR’2867 sayılı kanunun bir de definecilik ile ilgili bir bölümü olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Yasal yollardan rahat bir şekilde müze müdürlüklerinin gözetiminde define çıkartabilirsin. Defineyi çıkardığınız zaman devlet size ödül adı altında belli bir kısmını veriyor. Genellikle defineciler bunu uygulamıyorlar ve yasa dışı yollardan devletten habersiz bir şekilde çıkmaya çalışıyorlar" dedi.İKİNCİ EL DEFİNE MALZEMELERİİznik’in bu aralar fazla popüler olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Şu anda var mı bilmiyorum, ama ben zamanında defineci kahvehaneler, defineci dernekleri, defineci reklamları gördüm. Bunların kapatılması gerekiyor. Definecilikte kullanılan aletlerin rahat bir şekilde ikinci elden satışını yapıyorlar. Eğer siz bir şeye bu kadar kolay ulaşıyorsanız, bu şekilde nasıl önlem alacaksınız" dedi.'İZNİK’TEN ELLERİNİZİ ÇEKİN'Ceylan derisi üzerine yazı yazıp bunu define haritası diye piyasaya sürdüklerini de belirten Prof. Dr. Şahin, "Bunlar parası olan saf vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik yapılan tuzaklar. Lütfen bunlara kanmasınlar. Deri üzerine kafalarına göre yazı yazıyorlar. İnandırıcı olması için bunları toprağa gömüyorlar. Böylece satıp vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Bunlara kanmayın. İznik’in üzerinden ellerinizi çekin. Bu defineciler artık arsızlaştılar bunların tedavi edilmesi gerekiyor" diye konuştu.