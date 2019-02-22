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(Görüntülü) DEAŞ'lı 2 kadın terörist adliyede

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan, kırmızı bültenle arandığı bildirilen 2...

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan, kırmızı bültenle arandığı bildirilen 2 kadın terörist adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik istihbarat çalışmalarında bazı örgüt üyelerinin Mudanya ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 17 Şubat sabahı erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ikisi de 'kırmızı bülten ile aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ile Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte kimlik belgeli S.D. yakalandı. 2 kadın teröristi, evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kadın terörist, gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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