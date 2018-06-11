Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul - Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikadan yükselen duman bir çok semtten görülüyor. Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Davutpaşa'da fabrika yangını (2)
Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul - Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikadan yükselen duman bir çok semtten görülüyor. Ekiplerin, büyüyen...
11 Haziran 2018 Pazartesi 09:10
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