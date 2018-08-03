(Görüntülü) Davul- zurna eşliğinde serinlik

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde sıcaktan bunalanlar, Sait Gür'e ait bahçe sulama havuzuna girerek, serinledi. Suda serinleyenlerin yanında davul- zurna çalınması da eğlenceye renk kattı.



Kentin cağ kebabı ve kara elmas ile ünlü ilçesi Oltu'da, yazın kavurucu sıcağından bunalanlar, Sait Gür'e ait bahçe sulama havuzuna akın ediyor. Havuzun hiçbir gün boş kalmadığını belirten Gür, "Arazimi sulamak için yaptığım havuz, sıcak havalarda halkın ilgi odağı oluyor. Serinlemek için geldiklerinde 'Yok' demiyorum. Seneye nasipse güzel bir havuz yaptıracağım. İlçede halk, gidebileceği göl ve havuz olmadığı için burayı tercih ediyor. Su sürekli yenilendiği için havuz, hep temizdir" dedi. Bahçe sulama havuzuna serinlemeye gelenlerin yanında ise davul- zurna çalındı. Müzik eşliğinde havuz keyfi yaptıklarını dile getiren Enver Ölmez, "Son 1 aydır havalar çok sıcak. İyi ki burası var. 2- 3 günde bir gelip, havuza giriyoruz. Sait Gür'ü tanımak, burada bir avantaj oluyor. Sulama havuzu olsa da diğer havuzları aratmıyor. Arkadaşların çaldığı davulun sesi uzaktan olduğu gibi suyun içinde de hoş geliyor" dedi.