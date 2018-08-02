(Görüntülü) Davranış bozukluğu yaşayan hayvanlara 30 yıldır terapi uyguluyor

Köpek Eğitim Uzmanı Veteriner Hekim Gürbüz Ertürk, kedi ve köpeklerin eğitimleri, fiziksel, ruhsal, psikolojik rahatsızlıkları ile davranışsal bozukluklarına dair verdiği bilgide, "Davranış bozukluklarını biz insanlar oluşturuyoruz, gerek yanlış ödüllendirmelerimiz gerekse hayvanların ihtiyaç duydukları yaşam koşullarını sağlayamamamız nedeniyle oluyor" dedi.









Ankara’da 30 yıldır veteriner hekimliğinin yanı sıra davranışsal bozukluğu ve psikolojik rahatsızlıkları olan hayvanlara da terapi uygulayan Veteriner Hekim Gürbüz Ertürk, tedavi sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi. Ertürk, davranış bozukluğuna dair kedilerde en sık rastlanan sorunların saldırganlıklar, tuvalet kutusunu kullanmayı reddetme, evde aşırı derecede miyavlama ve ekstra hareketlilik olduğunu, köpeklerde ise, evde yalnız kalamamak ve saldırganlıklar görüldüğünü söyledi.



‘DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINI BİZ İNSANLAR OLUŞTURUYORUZ’



Hayvanların vahşi doğada davranış bozukluğu olmadan yaşadığını vurgulayan Ertürk, davranış bozukluklarını insanların oluşturduğunu belirterek, "Bir davranışı değiştirmek için önce sahibini değiştirmek zorundayız. Daha sonra köpekte birtakım davranış modifikasyonları yapmak durumundayız. Köpek sahibi ya da kedi sahibi kurduğu ilişkiye yönelik felsefesini değiştirmek zorundadır" dedi.



‘EN ÖNEMLİSİ SOSYALİZASYON’



Hayvanların davranış bozukluklarını önlemek için sosyalizasyonun önemli olduğunu ifade eden Ertürk köpeklerde sosyalleşme sürecinin üç ayda bittiğini ama aşı programının dört buçuk ay sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Bu sürede köpeği sokağa çıkarmazsanız, köpeğin sosyalleşme ortamını yaratmayacağız ve bu önemli süreci kaçırmış olacağız. Onun için benim yeni köpek sahiplerine önerim şu köpeklerini mutlaka sokağa çıkarsınlar. Gerekirse kucaklarında, otomobilde, taşıma kutularında. Evimizi açtığımız canlıları çevreden ve kendi doğal yaşamlarından uzaklaştırmayalım. Şimdi biz evimize bir köpek alıp koyuyoruz ve diyoruz ki, ‘Havlamayacaksın, tuvaletini buraya yapmayacaksın ve kemirmeyeceksin.’ Köpek öylesine harika bir canlı ki bizim bu isteklerimizin hepsini yerine getiriyor. Biz de ailemiz olan bu canlıların refahını ön planda tutmalıyız."