(Görüntülü) Datçalı genç muhtar adayı, takas usulü seçim şarkısı yaptırdı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinin İskele Mahallesi muhtar adayı Meriç Bora (26), iki çuval gübre, bir köy tavuğu ve 2 koli yumurta karşılığı yaptırdığı seçim şarkısı ile 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor. Rusya Saratov Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2016 yılı mezunu olan Meriç Bora, gençlerden kurulu azalarıyla başlattığı seçim çalışmalarında bir ilke imza attı. İlk kez genç bir muhtar adayı olarak çıktığı yolda, siyasi parti liderleri gibi seçim şarkısı yaptıran Bora, Datça'da büyük ilgi görüyor. İskele Mahallesi muhtarlığına talip olduğunu ifade eden Bora, "Gençlerin önünün açılması için bu yola çıktık. Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Sorunlarımızın takipçisi olacağız. Öncelikle ilk etapta Datça Belediyesi, sonrasında Datça Kaymakamlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne sorunlarımızı aktaracağız. Sonuç alamazsak Ankara'nın yollarını aşındıracağız. Mahallemize yeni projelerin kazandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunu ve listesinden birinci sıra aza adayı olan Şahin Yılmaz'ın yaptığı seçim şarkısı ile İskele Mahallesi'nde seçim çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Bora, "Söz ve bestesi Şahin Yılmaz'a ait olan seçim şarkısı bana iki çuval gübre, bir tavuk ve iki koli yumurtaya mal oldu. Şahin Yılmaz'a orkestrada diğer arkadaşlarım da destek oldu. Bu şarkı, takas usulü ve ortak bir çalışma ile ortaya çıktı" diye konuştu. Meriç Bora'nın üç kıtalık seçim şarkısının sözleri şöyle: Mavisi yeşiliyle hep cennet Datçam diyor. Mahalleye hizmete Meriç Bora geliyor. 'Mahalleme hizmettir tek derdim benim' diyor. Halka hizmet vermeye Meriç Bora geliyor. Sizlerden destek bana hep eşlerim dostlarım. Benden de size hizmet, güzel Datçalılarım. İskele Mahallemiz, her köşesi yuvamız. Birlikte buraları hep cennet yapacağız. Yok hiç küskünlük dargınlık, el ele olacağız. Her türlü sorunları birlikte aşacağız. Güzel mahallemizi yeniden kuracağız. Meriç Bora geliyor, hizmete doyacağız