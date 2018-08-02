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(Görüntülü) Datça'dan sanat şölenine davet

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 10 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenen, '8'inci Knidos'un Sır'ı...

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 10 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenen, '8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'nin büyük açılışı 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

UKKSA'da yıl boyunca gerçekleştiren çalıştaylara katılan yerli ve yabancı 100'e yakın sanatçının eserlerinden oluşan, 11 kişisel ve karma serginin açılacağı sanat şölenine, tüm sanatseverler davet edildi. UKKSA'nın festival öncesi son konukları ressam Umur Türker koordinatörlüğünde bir araya gelen ressamlar oldu. Umur Türker, Mehmet Boztaş, Sunar Dramalı, Sezin Haşıcı, Violetta Mishchenko, Emel Atalay ve Funda Taraçıoğlu'ndan oluşan ekip, çalışmalarını tamamladı.

Datça'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan festivale katılacak olmaktan mutlu olduklarını belirten ressam Umur Türker, "UKKSA, festival süresince 55 ayrı sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu tür etkinlikler, dünyada böylesine geniş kapsamlı olarak pek yapılmıyor. Bu nedenle tüm sanatseverlerin desteğini bekliyoruz. Sanata ve sanatçıya kapılarını açan UKKSA'ya, böylesine zor böylesine meşakkatli bir işin altından kalktığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü hiçbir sponsorluk olmadan bu işi başarmaya çalışıyor. Türkiye'den ve yurt dışından her yıl yüzlerce sanatçı burada ağırlanıyor ve bu çalışmalara katılıyor" dedi.

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