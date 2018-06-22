(Görüntülü) Datça'da koylar pırıl pırıl oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, birçoğuna kara yoluyla gidilemeyen, eşsiz güzellikteki koylar, turizm sezonu öncesi gönüllüler tarafından temizlendi. Gezi teknesi sahibi ve kaptan Ayhan Çıraklık (54) ile 5 gönüllü arkadaşı, günübirlik tur yapanların en çok uğradığı noktalarından olan 5 koyda, 5 saat süren temizlik çalışması yaptı. Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan bölümünde, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tabaklık Koyu'ndan başlanan temizlik çalışması İnceburun, Kunta Kinte Koyu ve İncirli İn'in ardından Armutlu Su Koyu'nda sona erdi. Günboyu toplanan 40 poşetlik çöp, gezi teknesi ile ilçe merkezine getirilerek, belediye temizlik görevlilerine teslim edildi. İÇİ ATIK YAĞ DOLU BİDON BULUNDU Datça'da her turizm sezonu öncesi koylarda temizlik yapılması gerektiğini belirten gezi teknesi sahibi, kaptan Ayhan Çıraklık, "Datça, Türkiye'nin en güzel doğasına sahip. Birçok koyuna ise kara yoluyla gidilemiyor. Bu eşsiz güzellikteki koylarda ne yazık ki yılların biriktirdiği çöpler çevreye rahatsızlık veriyor. Buralara gelen turistlere ve teknecilere büyük görev düşüyor. Dönerlerken, çöplerini lütfen beraberinde götürsünler. Aksi halde bırakılan çöpleri toplamak sorun oluyor. Kış ayları boyunca esen rüzgarların dalgalarla getirdiği çöpler buraları kirletiyor. Denizlerimize sahip çıkalım. Kirletmeyelim, kirletenleri uyaralım. Topladığımız çöpler arasında en çok pet şişeler dikkat çekiyor. Kilometrelerce uzaklıktaki seralardan sökülen plastik eski sulama tesisatları bile dalgalarla bu koylara geliyor. Bugün bizi en şaşırtan ise Tabaklık Koyu'nda bulduğumuz, içi tamamen atık yağ dolu bidon oldu. Belli ki bu bidon, buraya gelen bir tekne sahibi tarafından bırakılmış. Bu koylardan ekmek yiyen bir insan, bu koylara sahip çıkmalı" diye konuştu. 'KOYLAR ACIMASIZCA KİRLETİLİYOR' Koylardaki temizlik çalışmasına gönüllü olarak katılan Volkan Ülker (38) ise "Bugün bir kez daha gördüm ki ülkemizin doğa harikası koyları acımasızca katlediliyor. Bu görüntüler karşısında maalesef insanlığımızdan utanıyorum. Bizim burada 4-5 kişi ile yaptığımız temizlik ne yazık ki yeterli değil. Hep birlikte el ele verirsek bütün koylarımız cennet olur" dedi.