(Görüntülü) Datça'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, Datça Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) üyesi 50 kadın, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi. İlçede Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, "Tacize, tecavüze hayır" diyerek alkışlarla protestoda bulunurken, KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, 2014 yılında 74 bin olan cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının, 2016 yılında 83 bine yükseldiğini söyledi. Yavuz, "Bu tablo, ibretlik ve utanılacak tablodur. Türk toplumunun geçmiş olgun kültürüne, geleneksel inanç duygularına, vicdani ve ahlaki aile yapısına hiç yakışmamaktadır. Bu vahşet durdurulmalıdır" dedi. Devlet yetkililerini önlem almaya davet eden topluluk, basın açıklaması sonrası dağıldı.