Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

(Görüntülü) Datça'da Kadın Üretici Emek Pazarı açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ile Datça Belediyesi tarafından, 'Kadın Üretici Emek Pazarı' hizmete açıldı. Belediyeye ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ile Datça Belediyesi tarafından, 'Kadın Üretici Emek Pazarı' hizmete açıldı. Belediyeye ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez bugün kurulan pazarın bundan böyle her hafta pazartesi günleri açılacağı bildirildi.
Datça'da kadınların el emeklerini değerlendirmek ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Kadın Üretici Emek Pazarı kuruldu. Pazarda, ev makarnalarından böreğe, yaprak sarmadan tatlıya, süs eşyalarından ev yapımı turşu ve reçellere kadar birçok gıda ürünü ile kıyafet satışa sunuldu. Datçalı 35 kadın üreticinin tezgah açtığı Datça Kadın Üretici Emek Pazarı'nın açılışı, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve KİGDER Başkanı Menşure Yavuz tarafından yapıldı.
Büyük ilgi gören pazarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kadınlara özel bir pazaryeri için çalışma başlattıklarını belirtip, Yılmazlar Ortaokulu'nun yanındaki boş alanda bir proje hazırladık. Yaklaşık 300 bin TL maliyetle kadın pazarı yapacağız. En geç mayıs ayı ortasında pazaryerini hizmete açmayı planlıyoruz. Umarım bol kazançlı alışverişler olur dedi.
KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ise, derneğin ana görev ve amaçları içerisinde yer alan, 'kadınların iş gücünü geliştirme ve yaygınlaştırma' ilkesinden hareketle yola çıktıklarını söyledi. Yavuz, Dernek olarak, kadınlarımızın üretime katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. 11 yıldır kermesler düzenliyoruz. Bu çalışmaların sadece belirli günlerle sınırlı kalmasını istemedik. Bu amaçla haftada bir gün kadın pazarı açmaya karar verdik. Belediye Başkanımızın da desteği ile bu pazarı kurduk. Umarım uzun soluklu olur dedi.
Açılışta, kadın üreticiler arasında çekilen kura sonucu, Necla Gürbüz ve Ayşe Özçelik'e KİGDER tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
Datça Belediyesi'ne ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez bugün kurulan Kadın Üretici Emek Pazarı'nın, bundan böyle her hafta pazartesi günleri açılacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328