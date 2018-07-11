(Görüntülü) Darbe gecesi gözaltına alınan ilk FETÖ'cü albaya, ağırlaştırılmış müebbet (ARŞİV)

BURSA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminde ilk gözaltına alınan ve çantasından sözde sıkıyönetimin komutanlarının rütbesi ile listesi çıkan eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında, "Vatan sağolsun. Ben bu devlete gözümü kırpmadan 31 yıl hizmet verdim. Kimseden korkmuyorum" diyen Akkuş , 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Bursa'da, FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisini sözde sıkıyönetim komutanı olarak gösteren eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Daha sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Başarısız darbe girişiminin ilk gözaltına alınan muvazzaf askeri olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu öne sürülen subayların rütbeleri ve isimleri çıktı. Bu kişiler gözaltına alınınca darbe girişimi amacına ulaşamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Yurdakul Akkuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



Savcılık soruşturmasının ardından hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Akkuş'un da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Yasal ve Ali Bülbül hazır bulunurken Bilal Dışbudak ise gelmedi.



SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDILAR



Karar aşamasına gelen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Yurdakul Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep ederken, Yurdakul Akkuş ise "Ben devletime 31 yıl hizmet ettim. Gözümü kırpmadan görevimi yaptım. Hiç bir şeyden korkmuyorum. Vatan sağolsun. Vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.



Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Yeniden toplanan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'u ağırlaştırılmış müeebbet hapis cezasına çarptırdı.



Tutuksuz 3 sanığın berat ettiği davada 1 tutuksuz sanık hapis cezasına çarptırılarak tutuklanırken, diğer tutuklu sanıklar 15 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



SANIKLARIN CEZALARI AÇIKLANDI



Bursa İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un ağırlaştırılmş müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, tutuksuz sanıklardan Ali Yasal, Ali Bülbül ve Bilal Dışbudak beraat etti, Hacı Hüseyin Çelenk ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.



Tutuklu sanıklardan Ali Çiğci 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur, Hakan Kutkan, Ertuğrul Yüksel 15'er yıl, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Yılmaz Gündüz 12'şer yıl 6'şar ay ve Duran Demir de 8 yıl 9 ay hapis cezalarına çarptırıldı.