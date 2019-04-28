(Görüntülü) Dalyan'da 'deniz kaplumbağaları ile yüzüyoruz' etkinliği

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 'deniz kaplumbağaları ile yüzüyoruz' adıyla Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları'nın 4'üncüsü düzenlendi. Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği'nce organize edilen Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları, 2 bin 500 ve 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleşti. Bu yılki yarışlara erkek ve kadınlarda farklı yaş kategorilerinde, 11'i engelli 420 sporcu katıldı. Sporcular ve izleyiciler, tur tekneleriyle Dalyan Kanalı'ndan deniz kaplumbağalarının uğrak alanlarından İztuzu Plajı'na taşındı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İztuzu'nun Boğazağzı Mevkisi'ndeki yarışmanın startını Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir ile birlikte verdi. Kaymakam Erdoğan, "Bu ve bundan sonraki diğer etkinliklerde Dalyan'ın her yönüyle tanıtılmasını hedefliyoruz. Dalyan ve Sarıgerme'de yaptığımız etkinliklerle her dönemde turizmin yapılabileceğini duyurmuş olacağız. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Ardından yarışlara geçildi. Yarışlarda derece elde edenlere, etkinlik sonunda madalyaları verildi.