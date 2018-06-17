(Görüntülü) Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü (2)

ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMİŞTİ Mersin'in Silifke ilçesinde dalış için girdiği denizde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, 23 Şubat'ta Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerler için mektup yazan Albayrak İlkokulu öğrencilerini kabul etmişti. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olan Atakut, onlarla yakından ilgilenerek şunları söylemişti: "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağolun, varolun bize destek oldunuz, bizi çok mutlu ettiniz. Sizler gibi pırlanta gençliğimiz olduğu sürece ne bu millete, ne bu askere, ne bu orduya, ne bu Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir şey olmaz, hiç merak etmeyin. Hepimiz askeriz." Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()