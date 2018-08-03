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(Görüntülü) Dalaman Ovası, Sultan Kösen'in boyunu aşan borularla sulanacak

Cavit AKGÜN-Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Dalaman Ovası için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) hazırlanan sulama projesinde kullanılan dev borular, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2,51 metre uzunluğundaki Sultan...

Cavit AKGÜN-Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Dalaman Ovası için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) hazırlanan sulama projesinde kullanılan dev borular, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2,51 metre uzunluğundaki Sultan Kösen'in katılımıyla tanıtıldı. 'Dünyanın yaşayan en uzun insanı' Sultan Kösen, dev boruların içinde yürüdü.

'Dalaman Ovası Projesi'yle 121 bin 240 dekarlık tarımsal alan sulanarak, bölgedeki 4 bin 41 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, toplam 377 kilometrelik dağıtım hattı kullanılıp, bölgedeki tarımsal alanlar sulanacak. Proje için şantiyede değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Şaşmaz, DSİ Muğla Şube Müdürü Mehmet İskender ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Karakuş katıldı. DSİ Muğla Şube Müdürü İskender, kurum amirlerine proje ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İskender, projeyle 121 bin 240 dekarlık tarımsal alanın sulanmasının hedeflendiğini, yıllık toplam gelirin 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 145 milyon 488 bin TL olacağını, 4 bin 41 kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Programa katılan, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 'dünyanın yaşayan en uzun insanı' Sultan Kösen, proje kapsamında kullanan 2,60 metre çapındaki dev boruların içinde yürüdü. Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen, proje kapsamında kullanılacak dev boruların büyüklüğünü görünce şaşırdı. 27,5 santimle yeryüzünün 'en büyük ellerine' ve 36,5 santimle 'en büyük ayaklarına' sahip Kösen, dev boruların içinde poz verdi. Sultan Kösen, şantiye çalışanları ve proje ekibiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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