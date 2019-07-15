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(Görüntülü) Dağlarda 8 ay ekmek parası için ter döküyorlar

MARDİN ve Diyarbakır’dan Niğde’ye gelen ve ormanda ağaç kesim işi yapan işçiler zorlu şartlar altında ekmek parası için mücadele ediyor. Ormanlık alanda kurdukları tek göz naylon çadır ve ahşap barakalarda kalan işçiler, göçebe...

MARDİN ve Diyarbakır’dan Niğde’ye gelen ve ormanda ağaç kesim işi yapan işçiler zorlu şartlar altında ekmek parası için mücadele ediyor. Ormanlık alanda kurdukları tek göz naylon çadır ve ahşap barakalarda kalan işçiler, göçebe bir yaşam sürüyor. Hasan Dağı eteklerine kurdukları çadırlarda yaşayan aile fertleri, çocuklarının da yardımıyla topladıkları odun parçalarını, günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yanan odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Zor şartlarda ailesiyle birlikte çalıştığını söyleyen Abdullah Gül (18), Mardin'de yaşadıklarını ancak yılın belli bir döneminde Niğde'ye gelerek çalıştıklarını belirterek, "8 ay boyunca ormanlardan meşe odunu kesiyoruz. Onları budayıp kule şekline getirip yakıyoruz. Belli bir süre yandıktan sonra toprak altından çıkartıp torbalıyoruz. 8 ay boyunca burada dağlarda ormanlık alanlarda çalışıyoruz. İşimiz zor ama ne yapalım o da bizim ekmek paramız" dedi.

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