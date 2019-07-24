SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan memleketleri Zara ilçesine bağlı Keleşler mezrasına tatil için giden Medet Öztürk, yakınlarıyla birlikte dağlık alanda gezintiye çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Sağ ayağında kırık olan Öztürk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Medet Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Buradan da ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Görüntülü) Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü
SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan memleketleri Zara ilçesine bağlı Keleşler mezrasına...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
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