Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Kaza, 05:00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 BM 9882 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
(Görüntülü) D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1'i polis, 3 yaralı
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Kaza,...
26 Mart 2019 Salı 09:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.