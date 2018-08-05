Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Silivri'deki özel bir hastanede tedavisi süren Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
(Görüntülü) Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki...
05 Ağustos 2018 Pazar 23:56
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