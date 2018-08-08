Buse ÖZEL - İstanbul () - YEŞİLÇAM'ın usta ismi Cüneyt Arkın taburcu edildi. Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah taburcu oldu. 81 yaşındaki Arkın'ın tedavisinin hemşire gözetiminde evinde devam edeceği öğrenildi.
(Görüntülü) Cüneyt Arkın'dan iyi haber
Buse ÖZEL - İstanbul () - YEŞİLÇAM'ın usta ismi Cüneyt Arkın taburcu edildi. Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah taburcu oldu....
08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:01
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