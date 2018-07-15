ANKARA () 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden iki yıl geçerken, Cumhurbaşkanlığı, şehitler için hazırlanan bir videoyu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınlandı. Videoda "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız" başlığı yer aldı. Yine videoda, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yanı sıra aileleri de yer aldı.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı'ndan, 15 Temmuz şehitleri anısına video: asla unutulmayacaksınız
ANKARA () 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden iki yıl geçerken, Cumhurbaşkanlığı, şehitler için hazırlanan bir videoyu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınlandı. Videoda "Tüm şehitlerimize rahmet...
15 Temmuz 2018 Pazar 09:07
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