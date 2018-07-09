(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI YEMİN TÖRENİNİ KASIMPAŞA'DA DEV EKRANDAN İZLEDİLER

İSTANBUL,()



24 Haziran Seçimlerini kazanarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Kasımpaşalılar, hemşehrileri olan Erdoğan'ın yemin törenini Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Türkiye'de yeni dönem resmen başladı. 24 Haziran Seçimlerini kazanarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende yemin etti. Yemin Töreni; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komşuları, arkadaşları ve sevenleri yemin törenini ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte izledi.





“BİR KASIMPAŞALI OLARAK HEMŞEHRİMİ TEBRİK EDERİM"



Dev ekrandan yemin törenini izlemeye gelen Kasımpaşalı Derya Karakoç, "Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar diliyorum. Onu çok seviyorum. Bir Kasımpaşalı olarak hemşehrimi tebrik ederim. Allah onun sırtını yere getirmesin ve ona uzun ömür versin" dedi.





“İYİ Kİ O VAR, ONUN İÇİN ÖLÜYORUZ"



Hatice Üstbaş ise, "Onun için ne söylesek az gelir. Hem Kasımpaşalı olarak hem de dünya lideri olarak onun için ölüyoruz. İyi ki o geldi, iyi ki o var. Bu ülke için çok çalışmalar yaptı. Kendisini tebrik ederim" şeklinde konuştu.





“KASIMPAŞALI OLARAK ÇOK MUTLUYUZ"



Filiz Şimdi de, "Kasımpaşalı olarak çok mutluyuz. Gurur verici bir duygu. Çok sevinçliyiz. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz" dedi.