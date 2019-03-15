(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırılarıyla ilgili açıklama

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.



Oktay, "Bugün Yeni Zelanda'da hiçbir şeyle ifade edemeyeceğimiz vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobya deyin adına. Olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır. Tekrardan sakin düşünmeye başlar. İslamofobya diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler. Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda elimizdeki bilgilere göre henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bize gelen bilgiler içinde yok. Bu arada çalışmalar devam ediyor. Kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Bütün Müslümanların başı sağ olsun. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah tekrar akıllarını başına alırlar" dedi.