Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet ediyor. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıtıyor.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde (1)
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet ediyor. Korumalar da çocuklara oyuncaklar...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:05
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