ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
02 Ağustos 2018 Perşembe 19:39
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