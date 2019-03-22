(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda dış işleri bakanını kabul etti
22 Mart 2019 Cuma 12:07
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