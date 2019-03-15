(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ KONUŞTU
15 Mart 2019 Cuma 11:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) RTEÜ'de tepki veren...
- 2RTEÜ'de tepki veren insan maketleri...
- 3Sağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana...
- 414 Mart Tıp Bayramı'ında 25 yılı...
- 5Böbrek hastası 3 kardeş, organ nakli...
- 6'Türkiye'de 7-8 bin nadir hastalık,...
- 7(Görüntülü) O çocukların yaşaması...
- 8Terminatör'ü esir alan hastalık:...
- 9(Görüntülü) Şanlıurfa Tabip Odası'ndan...
- 10Şanlıurfa Tabip Odası'ndan 'mülteci'...
- 1Dokuma sanatı yeniden canlanıyor
- 2Beylikdüzü’nde 108 kapasiteli öğrenci...
- 3(Görüntülü) Akıl oyunlarının kazananları...
- 4(Görüntülü) 17 farklı milletten öğrenciler...
- 5Akıl oyunlarının kazananları belli oldu
- 6Yurt dışında devlet burslu 2 bin 674...
- 717 farklı milletten öğrenciler kongrede...
- 8Yalova'da velilere seminer
- 9(Görüntülü) Öğrenciler değişen iş...
- 10Halkla İlişkiler okuyan öğrencilerden...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) İNSAN KAÇAKÇILARINA OPERASYON
- 2(Görüntülü) Denizli'de kaza; bariyer,...
- 3Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4...
- 4Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4...
- 5Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan...
- 6Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan...
- 7Dokuma sanatı yeniden canlanıyor
- 8(Görüntülü) RTEÜ'de tepki veren...
- 9(Görüntülü) AK Parti Güngören Belediye...
- 10(Görüntülü) Dördüzleri olan anne,...
- 11SAHTE 'GEMİ ADAMI' BELGESİYLE...
- 12(Görüntülü) Ağabeyini bıçakladı,...
- 13(Görüntülü) Bakan Ersoy: Türkiye turizmde...
- 14flaş
- 15flaş
- 16flaş
- 17Cenazeye giden yolcuları taşıyar otobüs...
- 18(Görüntülü) Düzce'de fuhuş operasyonu
- 19CHP'nin meclis üyesi adayı, 'Öcalan'a...
- 20(Görüntülü) Öğrenciler, çölyak hastaları...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:28
|07:09
|13:24
|16:45
|19:19
|20:48