Gülseli KENARLI -Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan'ın burada saat 11.00'da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul edeceği öğrenildi.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek
Gülseli KENARLI -Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da...
20 Haziran 2019 Perşembe 11:23
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