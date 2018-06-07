(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahurda gençleri ağırladı - 3
07 Haziran 2018 Perşembe 10:42
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