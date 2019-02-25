(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta konuştu - 2 (DETAY GÖRÜNTÜLERLE)
25 Şubat 2019 Pazartesi 23:12
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