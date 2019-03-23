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(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Tut'ta vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesinde düzenlediği mitingde telefonla vatandaşlara seslenerek, seçimlerde destek istedi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Tut ilçesinde düzenlediği mitingde telefonla vatandaşlara seslenerek, seçimlerde destek istedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 31 Mart'ta yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında Tut ilçesinde miting düzenledi. Aydın, partililere seslenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bağlanarak, kalabalığa seslendi. Erdoğan, konuşmasında, Adıyaman için, bölgemiz için hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah sizlerle zaten Salı günü Adıyaman'da buluşacağız. Salı gününü hasretle çekiyorum. Sizlerden 31 Mart'ta Tut'ta bir zafer bekliyorum. Artık bir haftamız kaldı. Artık yoğun bir şekilde çalışacağınıza inanıyorum. Rabia'mızı biliyorsunuz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedi.

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