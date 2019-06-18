İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşknalığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan'ı İl Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Ali İhsan Yavuz karşıladı.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Sütlüce'de
İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşknalığı İletişim...
18 Haziran 2019 Salı 08:58
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