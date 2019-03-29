(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanbeyli'de konuştu 

Murat ÇİMEN/İSTANBUL -CUMHURBAŞKANI Erdoğan Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, " Bilsinler ki Mescidi Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. Ve Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan vardır. İşte o hesapların üzerindeki hesap galip gelecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı yeni değildir. Çok eskilere dayanır. Sultanbeyli'yi bu binaların hiç olmadığı zamanlardan bilirim. İstanbul'a Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olduğumuzda ve ardından seçildiğimizde televizyon kameraları ve gazete manşetleriyle sürekli Sultanbeyli'yi taciz ediyorlardı. Bundan bir önce Sultanbeyli'nin nasıl bir yer haline getirilmek istendiğini bilmeyenlere bu durum garip gelebilir. Bu ilçenin kahraman evlatları hep inancının, ezanın, bayrağının yanında durarak tüm dünyaya mesajını vermiştir. Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat büyümüş bir ilçemizdir. Bugün 330 bini bulan nüfusuyla pek çok şehrimizden daha büyük olan Sultanbeyli aynı zamanda Anadolu'nun bir özeti gibidir. Pazar günü Sultanbeyli sandıkta ortaya koyacağı güçlü irade ile tüm Türkiye'ye tüm dünyaya bir kez daha mesajını verecektir." dedi.





"BİZDEN İNTİKAM ALMAK İSTEYEN ÇOK"



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



"Birileri Pazar günkü seçimi intikam aracı haline getirmenin peşinde. Soralım, bunlar neyin intikamını alacaklar? Bizim İstanbul'a 1994 yılından beri yaptığımız hizmetlerin mi intikamını alacaklar? Bizim Türkiye'ye 2003 yılından kazandırdığımız yatırımların, eserlerin mi intikamını alacaklar? Türkiye'yi her alanda kendi ayakları üzerinde duran demokrasisi güçlü, ekonomisi güçlü, dış politikası onurlu kendi halkı ile birlikte coğrafyasındaki yüzlerce milyon kardeşinin umudu haline gelmiş olmamızın mı intikamını alacaklar? Tabi bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. İsteyenler çok. Ama ben Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm, Fatma'mla beraber 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyerek yürüyorum. Biz buradayız. Gelecekleri varsa görecekleri de var."





"GOLAN TEPELERİ, KUDÜS ÜZERİNDE PLAN YAPANLAR BİLSİNLER Kİ O PLANLARIN ÜZERİNDE BİR BAŞKA PLAN VARDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu unutmayın, Türkiye olmazsa Kudüs'ü, Filistin'i Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor. Ülkemizin geldiği yeri tehdit olarak görenler bizden intikam almak istiyor. 16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya'yı ele almak istiyor. Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Ve bazı planlarımız var. Bu planları da uygulamaya koyacağız. Onlar Mescidi Aksa ile uğraşadursunlar. Bilsinler ki Mescidi Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. Ve Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan vardır. İşte o hesapların üzerindeki hesap galip gelecektir." diye konuştu.