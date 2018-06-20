(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Kandil'e biniyoruz (1)

ERDOĞAN: BİZ YAPIM EKİBİYİZ, TERÖRİSTLER YIKIM EKİBİ Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'dan sonra geldiği Mardin'de çukur terörünün izlerini silmek için dört koldan çalıştıklarını, şehirleri yeniden kalkındırdıklarını söyledi. 15 Tmemuz Meydanı'ndaki miting alanında bulunanlara TOKİ tarafından yeni yapılan binaların görüntüleri sinevizyondan izlettirilirken konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Maalesef o dönemde Nusaybin, Derik ve Dargeçit bundan etkilendi. Nusaybin'de 6 bin ev zarar hale gelmişti. Şimdi tahrip edilen şehirlerimizi yeniden kalkındırıyoruz. Çukur terörünün izlerini silmek için 4 koldan çalışmalara başladık. Yıkılan evlerin yerine çok iyisini yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni evleri inşa ediyoruz, yakında teslim edeceğiz. Biz yapım ekibiyiz, teröristler yıkım ekibi" dedi. Erdoğan, belediyelere kayyum atandıktan sonra halka hizmet götürrüldüğünü de belirterek, "Kayyum Büyükşehir Belediyesini devraldığımızda 1 kilometre bile sıcak asflat dökülmemişti. Son 1.5 yılda Mardin kayyum Büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik" diye konuştu. "BUNLARA VERİLEN OY HARAMDIR HARAM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıllık iktidarları döneminde Mardin'e yapılan yatırımlara değindi. Erdoğan, "Mardin'e üniversiteyi biz getirdik. 8 bin öğrencimiz burada eğitim görüyor. Sağlıkta, Mardin'e 14 hastane yaptık. Mardin'e toplam 34 sağlık tesisi yaptık. İhtiyaç sahiplerine, engelli ve yaşlılarımıza 3 katrliyon aşkın yardım yaptık. Mardin'in bölünmüş yol uzunluğunu 247 kilometreye çıkardık. Mardin'e demiryolu projesi etüt çalışması devam ediyor. Proje sonunda Mardin'i İstanbul'a bağlıyoruz. Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. Bölücü terör örgütü vesayeti kalkınca çarşı pazar yeniden canlandı. Peki bu HDP'nin yaptığı birşey var mı? Bunlara verilen oylar haramdır. Bunlara 24 Haziran'da gerekli cevabı verecek misiniz?" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’e yeni fabrika açacaklarını da söyleyerek, "Bu fabrika 2 bin kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 40 milyon Euro ihracat yapacak. Size bir müjde daha. Mardin'e 60 bin metrekarelik, bir Millet Bahçesi'ni Mardin'e kazandırıyoruz. Anneler babalar çocuklar Millet Bahçesi'ne gideceksiniz orada yatıp yuvarlanacaksınız" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'BEN 'KEK' DİYORUM, BAY MUHARREM 'KEKLİK' ANLIYOR' "Böyle bir Millet Kıraathanesi Mardin'e yakışmaz mı? Ama ben ‘kek’ diyorum, bay Muharrem ‘Keklik’ anlıyor. Bu devlet güçlü, orada gençlerimize bir çay kahve, kek ikram edemeyecek kadar aciz mi bu devlet? Bay Muharrem senin projen var mı? Sen Yalova'da bir dershaneyi bile işletemedin ya? Sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin. Bay Kemal'i zaten SSK'dan tanıyoruz, orayı nasıl batırdığını. O dönemdeki hastaneleri. Ama biz Mardin'e bir şehir hastanesi yapacağız. Siz bay Muharrem'in ağzından terör örgütleriyle alakalı bir cümle duydunuz mu? FETÖ'yle alakalı tek bir cümle duydunuz mu? Bunların terörle alakalı bir derdi yok. Başörtülü kızlarımızın önünü, bay Muharrem, bay Kemal kesti. Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı başörtüsü yasaklasın diye. Geçen gün sürçü lisan etmiş, her gün Cumaya gidiyormuş bay Muharrem. 24 Haziran'da gereken dersi veriyor muyuz? Daha 2 ayda araba su kaynattı. Ya sen Elif'i görsen Mertek zannedersin. Ben size güveniyorum, sizin üzerinden prim yapanlara, dersi sandıkta vereceksiniz." Mitingin sonunda AK Parti milletvekili adaylarını tanıtan cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Mardin Valiliği'ne geçti. Erdoğan'ın burada ulusal yayın yapan bir radyo kanalının programına katılacağı belirtildi. Mehmet TÜRK-Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-