(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İFTARINDA KONUŞTU-2
14 Haziran 2018 Perşembe 23:37
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