(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin cenaze törenine katıldı
01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:50
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