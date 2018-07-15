ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatm-i şerif merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur'an okudu
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'nde hatm-i şerif merasimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.
15 Temmuz 2018 Pazar 15:46
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