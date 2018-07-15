(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Yakınları ve Gaziler ile Yemekte bir araya geldi -1
15 Temmuz 2018 Pazar 15:47
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