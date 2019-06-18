Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Yaklaşık iki buçuk saat burada kalan Erdoğan, ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, millet bahçesinde Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen basın mensupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirip Nakkaştepe Millet Bahçesini gezdi.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde(Ek Görüntülerle)
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Yaklaşık iki buçuk saat burada kalan Erdoğan,...
18 Haziran 2019 Salı 08:50
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