(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen kabulde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.