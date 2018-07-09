(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de konuştu 3
09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1"Tükürük miktarının azalması...
- 2(Görüntülü) Gümüşhane'de 51...
- 3(Görüntülü) Gümüşhane'de 51...
- 4Hemoroidal hastalığa ameliyatsız çözüm
- 5Gümüşhane'de 51 milyon liraya mal...
- 6(Görüntülü) SSPE hastası oğlu için...
- 7(Görüntülü) Dr. Gültekin: Kalın bağırsak...
- 8Dr. Gültekin: Kalın bağırsak kanserinde...
- 9SSPE hastası oğlu için umut arıyor
- 10(Görüntülü) Beyaz diş hayaliyle tüm...
- 1(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk...
- 2(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk...
- 3Van'da kurulan 'Çocuk Üniversitesi'...
- 4“50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç...
- 5Tatilde öğrenme kaybına dikkat
- 6İAÜ öğrencileri Türkiye’yi uzaya...
- 7“Çocuklarınızla ilişkinizde şefkatli,...
- 8(yeniden)“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi...
- 9“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü'nün...
- 10(Görüntülü) "Üniversite kontenjanları...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Kayıp motosiklet tamircisinin cesedi bulundu
- 2Kayıp motosiklet tamircisinin cesedi bulundu
- 3Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti şahlandırma...
- 4Çay ocağı işletmecisini ayağından...
- 5(Görüntülü) İzmit'te kazada ölen...
- 6Yüksekova'da 2 PKK'lı hava harekatıyla...
- 7(Görüntülü) Gaziantep'te 5 kapkaç...
- 8(Görüntülü) SAKARYA Tavukçu dükkanında...
- 9(Görüntülü) Tren kazasında 2 kızı,...
- 10(Görüntülü) Türkiye U18 Atletizm Milli...
- 11Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam...
- 12Başakşehir, Salzburg kampına başladı
- 13Devlet hastanesinde görevli 1'i doktor...
- 14Kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi...
- 15(Görüntülü) Resmi araçtaki başbakanlık...
- 16(Görüntülü) Külliye'deki törende...
- 17DHA YURT BÜLTENİ-17
- 18Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
- 19(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan...
- 20(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:16
|05:33
|13:21
|17:20
|20:46
|22:44