Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Kasımpaşa'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasımpaşa'da binlerce vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti filamalarıyla sokaklara çıkıp, coşkuyla zafer kutlaması...

İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasımpaşa'da binlerce vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti filamalarıyla sokaklara çıkıp, coşkuyla zafer kutlaması yaptı. Türkiye genelinde gece boyu süren kutlamaların bir diğer adresi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa oldu. İskele'de toplanan vatandaşlar Erdoğan lehine sloganlar atarak, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu. "TÜRK HALKI BİR KEZ DAHA 'DURMAK YOK YOLA DEVAM' DEDİ" Kutlamalara, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Demircan, "Bu beş yıllık yeni dönemin ekonomiden eğitime, sanayiden sosyal hayatta kadar her alanda yeni bir sıçrama dönemi olacağına canı gönülden inanıyorum. Sizler cumhurbaşkanımızın gücüsünüz, memleketimizin gücüsünüz. Sizler sayesinde bu güzellikleri yaşıyoruz. Sevincimizi hep birlikte paylaşıyoruz. Geceniz kutlu, geleceğiniz mutlu olsun. Ülkemizin geleceği ve istikrarı için bugün Türk halkı bir kez daha 'durmak yok yola devam' dedi. Bu beş yıllık yeni dönemin ekonomiden eğitime, sanayiden sosyal hayatta kadar her alanda yeni bir sıçrama dönemi olacağına canı gönülden inanıyorum" dedi. Kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325